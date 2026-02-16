El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo indica que habrá un predominio de nubes, con periodos de cielo cubierto que se extenderán desde las primeras horas del día hasta el ocaso. A pesar de la abundancia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas en Isla Cristina hoy oscilarán entre los 11 y 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, que se mantendrán estables hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 68% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede dar lugar a una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

El viento soplará desde el oeste-noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 12 km/h, aumentando a 19 km/h hacia el mediodía. Las ráfagas más fuertes se prevén en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance la tarde, el viento comenzará a disminuir, con velocidades que rondarán los 6 km/h hacia la noche.

El orto se producirá a las 08:16, mientras que el ocaso está previsto para las 19:10, lo que proporcionará un día relativamente largo, aunque nublado. En resumen, los habitantes de Isla Cristina deben prepararse para un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores, pero con la tranquilidad de que no se esperan lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.