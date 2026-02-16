El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Huelva se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo completamente cubierto que se extenderá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas de la mañana, y subiendo gradualmente hasta los 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque seguirá siendo notablemente elevada, alcanzando un 66% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Huelva podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura de la mañana y la tarde.

La visibilidad será buena, aunque la nubosidad puede afectar la percepción del sol, que saldrá a las 08:15 y se ocultará a las 19:08. En resumen, Huelva experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y vientos moderados, sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.