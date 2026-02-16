El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará dominado por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 93% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento que soplará del oeste, con velocidades que rondarán entre los 6 y 9 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío se acentúe, especialmente en las horas más frescas del día.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 18 grados . A pesar de este ligero aumento, el cielo seguirá cubierto, con nubes que podrían oscurecer el sol en varios momentos. La humedad comenzará a descender gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Dos Hermanas realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, y el viento del oeste se mantendrá, aunque con una ligera disminución en su intensidad. El ocaso se producirá a las 19:04, momento en el cual el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se situarán alrededor de los 12 grados.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que variarán entre los 9 y 18 grados , sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura del ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.