El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La temperatura oscilará entre los 7 y los 16 grados , comenzando con un fresco 9 grados en la madrugada y alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, especialmente en las horas más tempranas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría resultar en un ambiente algo pesado.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas abiertas de la ciudad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se anticipan lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día gris y fresco, ideal para actividades en interiores o paseos cortos en las horas más cálidas.

La salida del sol se producirá a las 08:08, mientras que el ocaso será a las 19:01, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna, aunque con un cielo mayormente cubierto. En resumen, hoy en Écija se vivirá un día fresco y nublado, sin lluvias, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día propicio para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se sale a la calle.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.