El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Coria del Río se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, alternando entre momentos de cielo cubierto y muy nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente por la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto es especialmente notable en las primeras horas, cuando la humedad alcanzará su pico, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad se estabilizará, pero se mantendrá en un rango que podría hacer que el aire se sienta más pesado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas abiertas. Este viento moderado será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría influir en la percepción de la temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Coria del Río podrán disfrutar de un día seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes de salir o realizar actividades al aire libre. Sin embargo, la combinación de nubes y viento puede hacer que el tiempo se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, con temperaturas agradables en la tarde, pero con un inicio de jornada fresco y húmedo. Es un día ideal para disfrutar de paseos, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.