El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes altas persistirán. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Córdoba durante el día de hoy. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los cordobeses podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones nubladas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, el viento podría ofrecer un alivio ante la alta humedad, aunque se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo variable.

El orto se producirá a las 08:07 y el ocaso a las 18:59, lo que significa que los días comienzan a alargarse, un indicativo de la llegada de la primavera. A medida que se acerque la tarde, la luz del sol podría intentar asomarse entre las nubes, brindando momentos de claridad que podrían ser aprovechados para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque con la recomendación de llevar una chaqueta ligera debido a la brisa y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.