El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales, lo que podría limitar la visibilidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados , comenzando con un fresco 9 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que el sol se ponga, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 95% y manteniéndose en niveles cercanos al 100% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en un rango que podría resultar incómodo para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes relacionados con el tiempo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que el día avance, el viento se moderará, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables.

Los momentos más soleados se concentrarán en las horas de la tarde, aunque la presencia de nubes seguirá siendo notable. El orto se producirá a las 08:12 y el ocaso a las 19:05, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, se espera un día fresco y nublado en Castilleja de la Cuesta, ideal para disfrutar de paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y el viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.