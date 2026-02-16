El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la tarde, el estado del cielo se mantendrá cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, donde se espera que continúe la nubosidad, aunque con algunas áreas menos densas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y los 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando niveles de hasta el 99% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 64% por la tarde. Esto puede resultar en un ambiente algo pesado, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, pasando de un predominante oeste a un norte hacia la tarde y noche.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Cartaya se preparen para un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se prevén lluvias, la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fría de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.