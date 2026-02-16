El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, Carmona se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá similar, con un cielo cubierto que podría dar lugar a momentos de bruma, especialmente en las horas más frescas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 17 grados , comenzando con un ambiente frío al amanecer y alcanzando su punto más cálido durante la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor. A medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 65% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque con la precaución de las bajas temperaturas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y los 13 km/h. Esto proporcionará una ligera brisa que, aunque no será intensa, puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 21 km/h en momentos puntuales, por lo que se aconseja tener en cuenta esta variable si se planea realizar actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:10, y el ocaso se espera para las 19:03, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente, un indicativo de que la primavera se aproxima. En resumen, Carmona experimentará un día fresco y cubierto, sin lluvias, con un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante las bajas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.