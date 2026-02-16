El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Camas según los datos de la AEMET
El día de hoy, 16 de febrero de 2026, se espera en Camas un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se prevé que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas centrales de la tarde.
Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 10 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 14 grados por la noche.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 54% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.
En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento puede aportar un ligero alivio a las temperaturas, pero también puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en áreas expuestas.
No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Camas podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin el temor de que se presenten chubascos inesperados.
En resumen, el tiempo en Camas para hoy se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales del día, pero con una sensación térmica más fría debido a la humedad y el viento. Se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo y aprovechar las horas de sol que se puedan presentar entre las nubes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.
