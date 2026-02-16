El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, se espera en Cabra un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán cubriendo completamente el horizonte. Este fenómeno se mantendrá durante la mayor parte del día, con una visibilidad limitada debido a la densa capa de nubes que se prevé.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 7 grados, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. Esta variación térmica sugiere que, aunque el día será fresco, las temperaturas serán relativamente suaves para la época del año, especialmente en comparación con las noches más frías que hemos experimentado recientemente.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 75% durante la mayor parte de la jornada. Esta elevada humedad puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del día, ya que podrán hacerlo sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará de dirección este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Este viento suave no debería causar molestias y, de hecho, podría resultar refrescante en combinación con las temperaturas más frescas del día.

El orto se producirá a las 08:05 y el ocaso será a las 18:58, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diarias. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, por lo que se aconseja llevar abrigo si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo sin la preocupación de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.