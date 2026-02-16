El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama. A partir de la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día, lo que podría dar lugar a una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 17 grados . Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, descendiendo a 8 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 17 grados en la tarde. Esta variación térmica puede resultar agradable, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 80% y alcanzando picos del 100% en las horas de la tarde y la noche. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también puede contribuir a la sensación de frescura en las horas más frías.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Las Cabezas de San Juan podrán disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de nubosidad y viento.

En resumen, el día se presentará mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Se recomienda a todos los que planeen salir que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y que estén preparados para un ambiente húmedo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.