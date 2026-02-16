El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Bormujos se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, alcanzando un estado de cielo completamente cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 10 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se sentirá más pronunciado en las horas centrales del día, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. La combinación de la alta humedad y las nubes densas podría dar lugar a un ambiente algo pesado, pero sin riesgo de precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en cero durante todo el día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad moderada, comenzando con rachas de hasta 10 km/h por la mañana y aumentando gradualmente a lo largo del día, alcanzando picos de hasta 25 km/h en las horas más activas. Este viento puede proporcionar algo de alivio a la sensación de calor, aunque también podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en los momentos de mayor intensidad.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 19 grados. La noche caerá sobre Bormujos con cielos despejados, lo que permitirá que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 9 grados. La visibilidad será buena, y no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas durante la noche.

En resumen, el día de hoy en Bormujos se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.