El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo se mantendrá en "Cubierto", lo que sugiere que no habrá claros significativos y la visibilidad podría verse reducida en algunos momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados . La mañana comenzará fresca, con un termómetro marcando 9 grados a las 00:00 horas, y alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que la temperatura llegue a los 12 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 y 13 grados, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado, aunque fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para el tiempo nublado.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta durante todo el día, comenzando en un 83% en la madrugada y descendiendo ligeramente a un 79% hacia la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la falta de lluvia no significa que el ambiente no esté húmedo, por lo que se sugiere estar atento a la sensación de bochorno que podría presentarse en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

En resumen, Bailén experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para el viento y la humedad.

