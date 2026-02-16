El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Baeza se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en esta condición durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, se espera que la nubosidad sea densa, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un día frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores de hasta el 91% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más baja. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en torno al 86-90%, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa. Es recomendable que los habitantes de Baeza se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa abrigada.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya una ligera posibilidad de lluvia, especialmente en la franja horaria de 08:00 a 09:00, donde se estima una precipitación de 0.1 mm. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es baja, con un 20% en la mañana y un incremento a un 50% en la tarde, aunque no se anticipan tormentas. Esto sugiere que, aunque podría haber algunas gotas, no se espera que se produzcan lluvias significativas que afecten las actividades diarias.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede hacer que la sensación de frío sea aún más pronunciada, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:02 y se pondrá a las 18:53, lo que proporciona un total de aproximadamente 10 horas de luz solar. Sin embargo, debido a la nubosidad, la luz solar será limitada, lo que podría afectar el estado de ánimo de los ciudadanos. A pesar de las condiciones frías y nubladas, Baeza mantiene su encanto invernal, invitando a disfrutar de su rica historia y cultura, aunque sea bajo un cielo cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.