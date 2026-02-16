El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Baena se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que puede dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 9 grados, que irán aumentando ligeramente hasta llegar a los 12 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y alcanzando hasta un 86% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se esperan chubascos ni tormentas que puedan alterar las actividades diarias. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que contribuye a un ambiente tranquilo y estable.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas donde el viento pueda ser más intenso.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 18:57, momento en el que la temperatura comenzará a bajar de manera más pronunciada. La noche se presentará fresca, con cielos aún cubiertos, lo que podría hacer que las temperaturas caigan a niveles más bajos.

En resumen, Baena experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.