El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo se mantendrá en "cubierto", lo que sugiere que la visibilidad puede verse reducida y que la luz solar será escasa. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 92% en la madrugada y descendiendo ligeramente a un 61% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los ciudadanos deben estar preparados para un ambiente húmedo y fresco, lo que podría influir en actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá que las actividades diarias se desarrollen sin interrupciones por el tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste a una velocidad de 5 km/h, aumentando gradualmente a lo largo del día. Para la tarde, se espera que el viento sople desde el norte a una velocidad de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h. Esta variación en la dirección y velocidad del viento puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Los periodos de mayor actividad del viento se concentrarán entre las 11:00 y las 15:00 horas, cuando se prevén las ráfagas más intensas. Por lo tanto, es recomendable que quienes planeen estar al aire libre durante estas horas tomen precauciones, especialmente si están en áreas expuestas.

En resumen, Ayamonte experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables pero una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Sin lluvias a la vista y con un viento moderado, será un día propicio para realizar actividades, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones del viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.