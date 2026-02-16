El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Arahal se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas. En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. Esto puede generar condiciones de bruma y niebla, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento suave contribuirá a la dispersión de la bruma, aunque no se espera que elimine completamente la nubosidad del cielo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Arahal podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto que podría dar lugar a momentos de luz solar intermitente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00 horas. La visibilidad podría verse afectada por la persistente bruma y la alta humedad, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen salir.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y un viento suave del sur. Sin precipitaciones a la vista, los residentes podrán disfrutar de un día sin lluvias, aunque con la posibilidad de bruma y niebla en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.