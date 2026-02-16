El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo se mantendrá como "Cubierto", lo que sugiere que no habrá claros significativos y la luz solar será escasa.

En cuanto a la temperatura, se espera que oscile entre los 9 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas, antes de alcanzar un máximo de 14 grados por la tarde. Esta variación sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para el tiempo nublado.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y alcanzando picos de hasta el 89% en las horas de la mañana. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de lluvia aumenta en las horas de la tarde, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 45%. A partir de la 1 de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye a 0%, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, especialmente en las horas de la noche, donde se espera que baje a 6 km/h.

En resumen, Andújar experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones significativas. La alta humedad y el viento moderado contribuirán a una sensación de frescura, por lo que se aconseja a los habitantes que se preparen adecuadamente para el tiempo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.