El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad del sol a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 10 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas de la tarde, proporcionando un leve respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 62% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco y cómodo, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Almonte hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el cielo nublado puede hacer que la luz solar sea menos intensa, lo que podría afectar la percepción de calor.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Los vientos moderados pueden ser un alivio en el ambiente húmedo, pero también es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, Almonte experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que irán de los 9 a los 18 grados , sin posibilidad de lluvia. La alta humedad y el viento moderado contribuirán a un ambiente fresco, por lo que se aconseja a los habitantes que se vistan en consecuencia y aprovechen el día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la falta de sol y la posibilidad de un ambiente más fresco por el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.