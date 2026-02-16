El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El 16 de febrero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que indica un estado de "Cubierto" en la mayoría de los periodos. Esta tendencia se mantendrá durante todo el día, con una ligera variación hacia la tarde, donde se espera que el cielo continúe en condiciones similares, aunque con momentos de "Muy nuboso" en ciertos periodos.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frescas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 17 grados en las horas de la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, especialmente en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La alta humedad también sugiere que podrían presentarse condiciones de niebla o bruma en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que, a pesar del cielo cubierto, no se anticipan lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin interrupciones por el tiempo.

El viento soplará desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Aljaraque experimentará un día cubierto y templado, con temperaturas agradables, alta humedad y vientos moderados. Aunque el cielo no ofrecerá muchas oportunidades para disfrutar del sol, las condiciones climáticas permitirán que la jornada transcurra sin complicaciones, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la sombra de las nubes.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.