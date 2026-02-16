El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 16 de febrero de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre nubes altas y cubiertas. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente durante las horas centrales de la jornada.
Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 10 grados, subiendo gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día. Es recomendable que los habitantes de La Algaba se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura a lo largo del día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 50% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.
En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante la humedad, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del cielo, ya que la nubosidad puede cambiar rápidamente.
La salida del sol está programada para las 08:11, y el ocaso se producirá a las 19:04, lo que brinda a los habitantes de La Algaba un día relativamente largo para disfrutar de la luz natural. En resumen, el tiempo de hoy será fresco y mayormente nublado, ideal para actividades que no requieran un sol radiante, pero que aún permitan disfrutar del aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
- Proyectan un edificio con 40 apartamentos turísticos en el Campo de la Verdad en Córdoba
- Igor Oca, entrenador del Leganés: “El Córdoba CF es un equipo terriblemente complejo”
- Aviso amarillo de la Aemet en la Campiña de Córdoba y en Sierra-Pedroches por vientos de hasta 70 km/h