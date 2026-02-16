El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre nubes altas y cubiertas. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente durante las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 10 grados, subiendo gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día. Es recomendable que los habitantes de La Algaba se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 50% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante la humedad, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del cielo, ya que la nubosidad puede cambiar rápidamente.

La salida del sol está programada para las 08:11, y el ocaso se producirá a las 19:04, lo que brinda a los habitantes de La Algaba un día relativamente largo para disfrutar de la luz natural. En resumen, el tiempo de hoy será fresco y mayormente nublado, ideal para actividades que no requieran un sol radiante, pero que aún permitan disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.