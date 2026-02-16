El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una visibilidad reducida debido a la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que generará una sensación de frío y humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 5 grados durante la madrugada, lo que contribuirá a la formación de niebla, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 6 grados a las 10 de la mañana y subiendo hasta 10 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en un 100% durante las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a un 81% hacia la tarde. Esto significa que, aunque las temperaturas sean frescas, la humedad hará que se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes de Alcalá la Real realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que se tomen precauciones al conducir, especialmente en las primeras horas de la mañana, debido a la niebla que puede reducir la visibilidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá cubierto, y la humedad aumentará ligeramente, lo que podría dar lugar a una sensación de frío más intensa. La puesta de sol se producirá a las 18:56, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, se desarrollará sin complicaciones meteorológicas significativas.

