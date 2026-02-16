El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra se despertará con un ambiente mayormente cubierto, aunque se espera que en las primeras horas de la mañana haya momentos de cielo poco nuboso. A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el cielo, especialmente durante la mañana y la tarde, lo que podría dar lugar a una sensación de pesadez en el ambiente. La temperatura se mantendrá bastante estable, comenzando en torno a los 10 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 86% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que podrían hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la sensación térmica podría ser inferior a la temperatura real.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, sobre todo en las zonas más abiertas de la ciudad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Alcalá disfruten de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. Las condiciones son ideales para realizar actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la humedad y el viento.

El orto se producirá a las 08:11, y el ocaso será a las 19:04, lo que proporciona un amplio margen de luz diurna para disfrutar de las actividades cotidianas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 12 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se presenta como un día fresco y nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre con las debidas precauciones ante el viento y la humedad.

