El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 15 de febrero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas comenzarán en torno a los 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 5 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 79% y disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a subir, alcanzando los 12 grados a las 11:00 y 14 grados a las 14:00, lo que hará que la tarde sea más agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. A lo largo de la tarde, se prevé que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h a las 17:00 horas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura máxima se espera que llegue a los 16 grados.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

A medida que el día se acerca a su fin, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 21:00 horas y cerrando la jornada con un cielo despejado. La puesta de sol se producirá a las 19:02, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, este 15 de febrero se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre en El Viso del Alcor, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad ideal para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.