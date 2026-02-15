El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , con un ligero descenso a 7 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 79% y descendiendo a lo largo del día hasta situarse en torno al 55% por la tarde. Esto puede hacer que las primeras horas se sientan un poco más frescas, pero a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará considerablemente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 11 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se espera que alcance rachas de hasta 25 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Utrera pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:03. La noche se presentará fresca, pero sin la amenaza de lluvia, lo que permitirá que los habitantes de Utrera disfruten de una velada tranquila.

En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será mayormente soleado y agradable, con temperaturas que oscilan entre los 8 y 17 grados, viento moderado y sin posibilidad de lluvia. Un día perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.