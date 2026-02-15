El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 5 grados a las 10:00 horas, proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los que se aventuren al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 10 grados a las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubes significativas, hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de la ciudad o disfrutar de un café en alguna de las terrazas locales. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 69% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin resultar incómoda.

El viento, que soplará principalmente del oeste, alcanzará velocidades de hasta 34 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, no se prevén rachas que puedan causar inconvenientes significativos. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean asistir a eventos al aire libre o realizar actividades recreativas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece Úbeda.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:52. En resumen, el día de hoy en Úbeda se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo favorable y sin la amenaza de lluvia.

