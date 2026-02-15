El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que favorecerá la sensación de calidez. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el sol brillará durante gran parte del día, la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, y es un buen momento para disfrutar de actividades al exterior, como paseos por el parque o encuentros con amigos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:03. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece este mes de febrero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.