El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 5 grados a las 07:00 horas, antes de comenzar a aumentar gradualmente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 8 grados a las 10:00 horas y continúe subiendo, llegando a los 12 grados hacia el mediodía. La tarde será cálida, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 18 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% a las 00:00 horas y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 62% hacia el mediodía. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las horas más tempranas, pero se tornará más confortable a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que hará más placentera la experiencia al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.