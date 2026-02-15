El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

Hoy, 15 de febrero de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 51% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más cálida, lo que hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del día. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se espera que esto afecte la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando alrededor de 12 grados a las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:03, marcando el final de un día soleado y agradable.

En resumen, La Rinconada disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las horas de sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.