El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Puente Genil disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán mínimas de 5 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 15 grados en la tarde.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 61% en las horas más cálidas. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero se espera que el sol brinde un alivio considerable a medida que avanza el día.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h, principalmente del oeste y noroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. Sin embargo, el viento no será un factor que impida disfrutar de un día al aire libre, ya que su intensidad será manejable.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Puente Genil pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los colores del ocaso se aprecien en todo su esplendor. La puesta de sol está programada para las 18:58, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse. En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.
