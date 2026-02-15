El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Priego de Córdoba, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 11 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten gradualmente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 11 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 63% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la sensación térmica mejorará, haciendo que el tiempo sea más agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del norte y noroeste, lo que podría contribuir a una ligera sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la mañana, las rachas serán más suaves, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece actividades al aire libre y la posibilidad de disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad andaluza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:56, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es una excelente oportunidad para salir, pasear y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.