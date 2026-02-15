El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 6 de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 4 grados , con una ligera disminución a 3 grados entre las 2 y las 6 de la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avanza la mañana, el cielo continuará despejado hasta las 8 de la mañana, cuando comenzará a aparecer algo de nubosidad, aunque se mantendrá en un estado poco nuboso. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 5 grados a las 9 de la mañana y subiendo hasta 7 grados a las 11 de la mañana. La humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 80% hacia el mediodía.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La máxima se alcanzará alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 12 grados. La humedad relativa seguirá disminuyendo, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, se espera que el viento, que soplará del oeste-noroeste, alcance rachas de hasta 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío persista, especialmente en las horas más frescas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá gradualmente, pasando de poco nuboso a cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados a las 6 de la tarde y bajando a 8 grados hacia las 9 de la noche. La humedad aumentará, llegando a un 90% hacia el final del día, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable abrigarse bien, especialmente durante la mañana y la noche, debido a las bajas temperaturas y al viento que puede hacer que la sensación térmica sea más fría. En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado, con un aumento de nubosidad hacia la tarde y temperaturas agradables, aunque frescas, en general.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.