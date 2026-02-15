El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 17 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 8 grados, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 4 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% y descendiendo a lo largo del día hasta situarse en torno al 59% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas más cálidas y una humedad más baja proporcionará un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día soleado y despejado, ideal para actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son perfectas para pasear por los parques locales o disfrutar de una comida en las terrazas de los restaurantes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:00 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar los colores del atardecer en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar esta jornada primaveral, ya que las condiciones son propicias para disfrutar de actividades al exterior y de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.