El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 15 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca se despertarán bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas frescas, alrededor de 6 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 17 grados hacia la tarde.
La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 85%, lo que podría generar una sensación de frescor más intensa. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 56% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar hasta los 28 km/h, lo que podría generar una ligera brisa en el ambiente.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque en las primeras horas de la mañana podría haber algo de bruma y niebla, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:03. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche.
En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al exterior, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no se prevén cambios significativos en el tiempo a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.
