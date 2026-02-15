El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Osuna se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 14 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo a un 76% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, a pesar de que las temperaturas sean algo frescas al inicio del día. A medida que avance la jornada, la humedad se estabilizará, lo que permitirá que el calor del sol se sienta más intensamente.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se experimentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en esos momentos. Sin embargo, el viento no será un factor que impida disfrutar del día, ya que su intensidad será moderada y no se prevén rachas que puedan causar inconvenientes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Osuna podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipa que esto afecte significativamente la claridad del día. El ocaso se producirá a las 19:00, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol que, aunque no será espectacularmente colorido, será un cierre perfecto para un día mayormente soleado.

En resumen, Osuna disfrutará de un día agradable y soleado, con temperaturas frescas y un viento moderado, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.