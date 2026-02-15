El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 9 grados a media mañana, proporcionando un tiempo fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 14 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubosidad significativa, hará que la sensación térmica sea bastante agradable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 70% en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante las temperaturas más cálidas. Este viento suave y constante contribuirá a mantener un ambiente fresco y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:01. La noche se presentará fresca, ideal para abrigarse un poco si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar el sol y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.