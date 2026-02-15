El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados hacia el mediodía, proporcionando un respiro del frío matutino.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, haciendo que el tiempo sea más confortable para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h. Esto podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que el viento puede aportar una sensación de frescura adicional.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Montilla pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar del aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes de la región.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando un mínimo de 9 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:57, momento en el cual el cielo podría comenzar a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente la claridad del cielo.
En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.
