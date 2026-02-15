El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de febrero de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 17°C en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 59% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca, el ambiente se tornará más seco y cómodo a medida que el sol se eleva en el cielo.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 30 km/h durante la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para paseos y actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.
A medida que se acerca la tarde, las nubes comenzarán a aumentar, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 11°C al caer el sol. La puesta de sol está prevista para las 19:07, momento en el cual el cielo se tornará más nuboso, pero sin riesgo de lluvias.
En resumen, Moguer disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo o disfrutando de un café en una terraza. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado hará que la jornada sea placentera para todos los que decidan salir y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.
