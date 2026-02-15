El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 17°C en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 59% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca, el ambiente se tornará más seco y cómodo a medida que el sol se eleva en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 30 km/h durante la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para paseos y actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

A medida que se acerca la tarde, las nubes comenzarán a aumentar, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 11°C al caer el sol. La puesta de sol está prevista para las 19:07, momento en el cual el cielo se tornará más nuboso, pero sin riesgo de lluvias.

En resumen, Moguer disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo o disfrutando de un café en una terraza. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado hará que la jornada sea placentera para todos los que decidan salir y aprovechar el buen tiempo.

