El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados hacia el mediodía, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 95% durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que variarán entre 10 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 11 grados . Sin embargo, con el viento y la alta humedad, es posible que la sensación térmica sea inferior. El cielo comenzará a cubrirse gradualmente, con un aumento en la nubosidad hacia la tarde y la noche, pasando de un estado mayormente despejado a poco nuboso y finalmente a cubierto en las últimas horas del día.

El ocaso se producirá a las 18:55, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para disfrutar de actividades al aire libre durante las horas de sol. La noche traerá consigo temperaturas que descenderán nuevamente, alcanzando los 4 grados , por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar fuera.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con condiciones ideales para actividades diurnas, aunque se sugiere estar preparados para un descenso de temperatura y un aumento en la nubosidad hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.