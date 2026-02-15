El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 12:00, se espera que la temperatura alcance los 14 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 82% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 67% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero se espera que el sol ayude a calentar el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste a una velocidad moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta los 24 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que las ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin temor a cambios climáticos inesperados. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las últimas horas del día. La puesta de sol se producirá a las 19:01, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y fresco para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.