El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C a las 8°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente hasta los 6°C en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 18°C en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 78% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 72% hacia el mediodía. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se torne más confortable conforme la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tener en cuenta que, aunque el viento será moderado, puede sentirse más fuerte en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del día. Las condiciones meteorológicas son propicias para actividades recreativas, paseos y encuentros al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad hasta el ocaso, que se producirá a las 19:04. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 10°C en las últimas horas del día. En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.