El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que el ambiente sea propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Durante las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar hasta los 26 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A pesar de la brisa, no se anticipan condiciones adversas, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y soleado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para salir y disfrutar de actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son perfectas para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo observar un hermoso atardecer alrededor de las 19:02, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.