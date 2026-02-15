El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas hacia la tarde, especialmente en los periodos de 18:00 a 20:00 horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del noreste y este, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde. A partir de las 21:00 horas, se espera que la velocidad del viento disminuya, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan más estables durante la noche.

La puesta de sol se producirá a las 18:57 horas, momento en el cual el cielo comenzará a adquirir tonalidades anaranjadas y rosadas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 5 grados , lo que sugiere que será una noche fresca.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Es un día ideal para actividades al aire libre, así que no dudes en aprovechar el buen tiempo y disfrutar de lo que la jornada tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.