El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 85%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 57% por la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más cómodo y agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. A pesar de la intensidad del viento, no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:01. La visibilidad será óptima durante todo el día, sin la presencia de bruma ni niebla que puedan afectar la percepción del entorno.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de un día pleno en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.