El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, se presenta en Linares con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la presencia de vientos moderados. La dirección del viento será predominantemente del oeste, con rachas que podrían llegar hasta los 38 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado, favoreciendo a quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

En cuanto a la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 8 grados . La humedad aumentará, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas.

Es importante tener en cuenta que, aunque el día se presenta favorable, las rachas de viento podrían ser un factor a considerar, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. Se recomienda abrigarse adecuadamente, sobre todo en las horas de la mañana y la noche, cuando las temperaturas son más bajas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y un descenso notable por la noche. Sin precipitaciones a la vista, es un día ideal para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones del viento.

