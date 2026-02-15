El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, las condiciones seguirán siendo favorables, con cielos despejados y temperaturas que irán aumentando gradualmente. Se prevé que a las 11 de la mañana, la temperatura alcance los 12 grados, y a la hora del almuerzo, se sitúe en torno a los 14 grados. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará notablemente. Desde las 1 de la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con cielos que se tornarán muy nubosos hacia las 3 y 4 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su máximo en torno a los 17 grados, pero la sensación de calor podría verse afectada por el incremento de la humedad, que se espera que baje a un 57% en las horas más cálidas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 18 km/h, aumentando a 24 km/h en la tarde. A medida que el día avance, se espera que el viento sople con más fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de las temperaturas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto permitirá que los habitantes de Lepe disfruten de un día mayormente seco, aunque con un cambio notable en la nubosidad hacia la tarde.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 10 de la noche. El cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo. En resumen, se espera un día variado en Lepe, con un inicio soleado que dará paso a un cielo más nublado en la tarde, pero sin riesgo de lluvias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.