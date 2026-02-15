El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 9 grados , y se espera que descienda ligeramente hasta los 6 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 54% y el 85%, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más tempranas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 7 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. Para la tarde, se prevé que el viento sople desde el oeste, alcanzando rachas de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad hasta el ocaso, que se producirá a las 19:04 horas. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados hará de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se caracteriza por un ambiente soleado y seco, con temperaturas que irán en aumento y vientos que aportarán frescura. Es un día ideal para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer, sin preocuparse por la lluvia ni por el frío extremo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.