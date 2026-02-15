El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados hacia el mediodía, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda. Este nivel de humedad es típico para esta época del año y no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas más activas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se espera que se mantenga en torno a los 10-14 km/h, lo que no debería causar inconvenientes significativos.

En cuanto a la calidad del aire, se prevé que sea buena, lo que permitirá a los habitantes de Jaén disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, gracias a la ausencia de nubes y la baja probabilidad de precipitaciones.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando un mínimo de 9 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 18:54, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para paseos y actividades al aire libre. La noche se presentará despejada, lo que permitirá observar un cielo estrellado, ideal para quienes disfrutan de la astronomía o simplemente de la tranquilidad de la noche.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

