El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondan los 10 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 76% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 9 grados entre las 2 y las 4 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 9, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 10 grados a las 10 de la mañana. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que irán en aumento, alcanzando un máximo de 18 grados a las 4 de la tarde. La humedad relativa seguirá bajando, situándose en torno al 56% hacia las 4 de la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cálido. El viento soplará del noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse, pasando a un estado nuboso hacia las 6 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados a las 8 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 70% hacia las 8 de la noche, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener en cuenta el viento, que podría ser un factor a considerar para quienes planeen estar en zonas expuestas.

En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un cielo que se irá nublando hacia la tarde y noche, pero sin riesgo de lluvias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.